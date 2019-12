Apple TV+ : un documentaire sur le mouvement LGBTQ en février

Hier à 14:31 (Màj hier à 14:31)

Guillaume Gabriel

Petite nouveauté à prévoir du côté du catalogue d'Apple TV+ avec l'arrivée prochaine d'une nouvelle docusérie qui mettre en avant le mouvement LGBTQ.



Visible: Out on Television, c'est son nom, fera son apparition sur la nouvelle plateforme dès le 14 février 2020 prochain. Cinq épisodes composeront cette nouvelle création dont le but est de mettre l'accent sur "l’importance de la télévision en tant que média intime qui a façonné la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a façonné la télévision".

Visible: Out on Television, une mini-série sur Apple TV+

Ainsi, au travers de témoignages, de séquences d’archives, d'entrevues avec des acteurs, nous allons suivre le mouvement LGBTQ, sa création, et surtout, comment la télévision a été impacté par ce dernier.



À la narration, nous retrouverons Janet Mock, Neil Patrick Harris, Margaret Cho, Asia Kate Dillon ou encore Lena Waithe. Les épisodes dureront une heure et évoqueront plusieurs sujets comme le coming-out dans l'univers de la télévision, mais également l’homophobie.



Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez et Jesse Tyler Ferguson interviendront dans cette docusérie.



En coulisses, on retrouve Ryan White à la réalisation et la production, accompagné de Jessica Hargrave, Wilson Cruz et Wanda Sykes.



