Various Daylife : le jeu de Square Enix ajoute le mode paysage sur iPad

Hier à 18:20

Alban Martin

Various Daylife est un titre de Square Enix qui est exclusif à Apple Arcade. Disponible depuis le lancement du service en septembre dernier, le RPG japonais reçoit sa première mise à jour.



Signé des créateurs de Bravely Default (3DS) et Octopath Traveler (Switch et PC), Various Daylife propose de nombreuses classes et un système de combat intéressant. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

VARIOUS DAYLIFE : un RPG innovant sur Apple Arcade

Divers Daylife v1.1.1 vient d'arriver donc, avec plusieurs changements améliorant les temps de chargement des appareils iOS dotés de 3 Go de RAM. De plus, le poids du jeu a été réduit de manière significative, bien qu'il soit toujours conséquent avec 1 Go. Mais surtout, la mise à jour permet enfin de jouer en mode paysage sur iPad. Jusqu'à présent, le jeu était verrouillé en mode portrait sur iOS, ce qui est bien sur un iPhone mais pas forcément sur un iPad.



Pour les non initiés, le jeu de Square Enix vous met dans la peau d'un colon en 211 de l'ère impériale, et qui mène une vie bien remplie dans la ville fourmillante d'Érébie.



Vous choisirez votre personnage (guerrier, secrétaire, etc) afin de définir un type de gameplay guidé par une centaine de tâches différentes à effectuer. Entre exploration et combat, vous aurez de quoi faire dans ce jeu de rôle original et toujours soigné avec le studio responsable de nombreuses franchises à succès comme Final Fantasy.





D'ailleurs, on trouve le système de combat assez novateur avec la possibilité de changer l'état des ennemis, de développer des combos et d'avoir une partie de chance pour maximiser les dégâts.

