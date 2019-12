Apple en discussion avec MGM pour des films et du sport

Selon un rapport publié ce jeudi, la Pomme serait en pleine discussion avec Pac-12 et MGM pour mettre la main sur les droits de films, mais également de sport en direct. Cette acquisition serait quasiment actée et permettrait donc à la firme d'enrichir le catalogue de son nouveau service Apple TV+.



Cet achat comblerait l'un des grands trous présents au sein de la plateforme, permettant aux clients d'accéder à des matchs en direct, mais également de faire figurer de beaux noms du monde du cinéma, dont un certain James Bond.

Apple en discussion avec MGM et Pac-12

Si on ne sait pas encore à quelle étape en sont les discussions, elles seraient déjà bel et bien avancées puisque le directeur des fusions et acquisitions d'Apple, Adrian Perica, aurait assisté à ces réunions, selon le rapport du Wall Street Journal.



MGM Holdings est déjà connu du grand public pour détenir les droits du plus célèbre des espions anglais, James Bond, tandis que Pac-12 Conference rassemble 12 universités à la tête de compétitions sportives dans 11 sports masculins et féminins.



Les discussions avec MGM ne révèlent pas, pour le moment, s'il s'agit d'acquérir des films déjà existants ou de futures créations. Espérons que cela se fasse !



