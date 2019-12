Bridge Strike : un joli shoot rétro bientôt sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Bridge Strike s'est positionné dans la rubrique "précommande" de l'App Store. Signé du studio Project R3D, Bridge Strike s'inspire des titres comme Galaxy War, Space Invaders, Phoenix, Gradius et autre AfterBurner. Résultat, une réalisation rétro en pixel-art plein de punch, une musique 8-bits et de l'action à gogo.



Regardez le trailer vidéo :

Bridge Strike : sortie prévue le 5 février 2020 sur iPhone, Android, PC et Switch

Prenez les commandes de votre avion et combattez pour la paix. Voilà le très court synopsis qui sert de prétexte à du tir nourri comme on les aime.



Alors que les services secrets s'aperçoivent que des forces ennemies se dirigent vers notre frontière, votre rôle sera de les éliminer, un par un. Pour cela, il faudra parcourir de nombreux environnements qui ne comporteront pas seulement des unités adverses mais aussi des obstacles à soigneusement éviter sur votre route.



Côté gameplay, Bridge Strike propose de varier les plaisirs avec des ennemis à abattre de différentes manières selon leur type, ou bien des jonctions à exploser pour compliquer la tâche de vos opposants. On parle par exemple d'un pont reliant une île au continent. Autrement, il faudra aussi composer avec une météo changeante et la gestion dynamique des horaires.



Caractéristiques principales :

Mode RAID - détruisez autant de ponts que possible et essayez de survivre

Mode CAMPAGNE - diverses missions avec des tâches spécifiques à accomplir

Environnements variés

Conditions météo

Gestion jour / nuit dynamique

Ennemis en grand nombre

Des bonus cachés dans les niveaux



Bridge Strike arrive le 5 février 2020 sur Android, iOS, PC et Nintendo Switch. Sur iPhone ou iPad, il faudra iOS 8 minimum.

