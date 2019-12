Sorties jeux : StretchBot, Song of Bloom, Esports Life Tycoon

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 15 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement StretchBot, Song of Bloom, Esports Life Tycoon.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Overdrive II (Jeux de rôle / Action, v1.3.6, 215 Mo, iOS 9.0, GEM MOBILE SOFTWARE COMPANY)



Êtes-vous prêt pour la suite d'Overdrive - Ninja Shadow Revenge?

Overdrive II est un jeu de combat hack and slash platformer avec un thème de science-fiction et un scénario futuriste.

Overdrive II raconte une histoire du monde 100 ans après l'Apocalypse. La chute ne met pas fin à l'humanité, mais les rend plus forts que jamais. Les robots et les cyborgs soutiennent les humains jusqu'à la montée d'une IA corrompue et sombre, qui construit sa propre armée de robots pour prendre le contrôle du monde entier. Télécharger le jeu gratuit Overdrive II





Real-Time CardGame Nova Blitz (Cartes, v1.0, 141 Mo, iOS 11.4, CryptoGames Inc.)



Nova Blitz est un jeu de cartes numérique en temps réel se déroulant dans un univers futur régi par cinq aspects de l'énergie: Arcane, Tech, Divin, Nature et Chaos.



En tant que Nova, vous canalisez cette énergie pour invoquer des unités, utiliser des pouvoirs et assommer votre adversaire.



Invoquez des unités, jouez des pouvoirs et duel en temps réel. Les tours sont simultanés, les deux joueurs jouant en même temps, et au combat, les ordres d'attaque et de blocage cachés vous permettent de bluffer et de contre-bluffer votre adversaire. Télécharger le jeu gratuit Real-Time CardGame Nova Blitz





La Croisière samuse (Casse-tête, v1.0.3, 118 Mo, iOS 9.0, Gameloft)



La Croisière s'amuse vous accueille sur son bateau pour de nouvelles histoires, de nouveaux personnages et des puzzles match 3 amusants !



Le capitaine Stubing est prêt à reprendre la mer et vous êtes son officier du bonheur ! Aidez l'équipage de la série TV à lever l'ancre pour des aventures pleines de romance !



Associez des blocs pour les faire éclater comme des bulles dans des niveaux amusants de puzzle match 3 grâce à un nouveau gameplay dynamique.



Terminez les niveaux pour collectionner les étoiles afin de débloquer de nouveaux chapitres et épisodes. Vous devrez rénover les installations du bateau comme la piscine et les cabines. Chaque chapitre dévoile une nouvelle histoire avec l'équipage de La Croisière s'amuse et ses passagers. Télécharger le jeu gratuit La Croisière samuse





Jumanji: Epic Run (Action, v1.0.0, 340 Mo, iOS 10.0, Crazy Labs)



Bienvenue dans Jumanji !



Une fois de plus, Jumanji est en péril. Le joyau du faucon sacré a été volé et c'est à vous de le récupérer.



Échappez à des hyènes hurlantes, escaladez des montagnes, évitez des avalanches, sautez dans des chutes mortelles et battez quiconque se dresse sur votre route.



Évitez les animaux dangereux du jeu, comme les rhinocéros, les vautours, les jaguars et plus encore... soyez prudent à chaque instant ! Télécharger le jeu gratuit Jumanji: Epic Run





Cats are Liquid (Aventure, v1.0.3, 295 Mo, iOS 9.0, Last Quarter Studios)



Cats are Liquid est un jeu de plateforme 2D sur un chat et ses amis.



Vous incarnez le chat, dans un endroit créé juste pour vous et vos amis. Vous pouvez partir avec eux dans une belle aventure où rien ne va mal et tout est parfait, tant que vos amis restent là, à vos côtés.



Au cours du jeu, vous pouvez explorer 120 niveaux et découvrir de nouvelles capacités comme le crochet et l'éclat de la lumière. Télécharger le jeu gratuit Cats are Liquid





Bronze Hoof (, v1.0, 280 Mo, iOS 13.0, Vadym Andrieiev)



"Les jeux mobiles sont devenus trop faciles. Des gamins fainéants qui tapotent mollement leurs écrans ont perverti notre industrie. Des compagnies avides de profits ont tué les jeux mobiles."



Voilà les idées qui ont été au cœur de la réflexion autour de ce jeu et de son développement. Nous ne sommes pas là pour nous en mettre plein les poches. Sinon, vous seriez en train de télécharger un nouveau jeu bourré d'achats intégrés avec un mec en train de crier sur l'icône. Non, ici vous trouverez un jeu unique en son genre qui cherche avant tout à briser les dogmes et à remonter le niveau général.



Vous êtes là pour vous détendre ? Vous voulez vous vider la tête et ne pensez à rien ? Vous voulez n'avoir qu'à appuyer sur un bouton pour déclencher un feu d'artifice ? Passez votre chemin...

Mise à jour : Télécharger le jeu gratuit Bronze Hoof





Battle Prime (Action / Simulation, v2.0.4, 195 Mo, iOS 10.0, BlitzTeam LLC)



Battle Prime vous offre une expérience inoubliable : joignez-vous à ce jeu de tir à la troisième personne multijoueur, choisissez votre tactique et essayez tout l'arsenal étonnant, le tout en profitant de graphismes de niveau console.



Devenez le joueur numéro un dans les batailles de nouvelle génération en utilisant votre cellulaire!



Jouez en tant que chasseurs de primes : des avatars universels aux capacités uniques. Choisissez votre style de jeu : allez-vous battre tout le monde avec une force semblable à celle de Hulk, ou surpasser avec une vitesse fulgurante? Télécharger le jeu gratuit Battle Prime





Battle Bees Royale (Stratégie, v1.0.1, 244 Mo, iOS 9.0, Eastedge Studios, LLC)



Battez-vous pour la survie dans un Battle Royale multijoueur dirigeable de haut en bas!



Battle Bees Royale est un jeu Battle Royale amusant et plein d'action prévu pour tous. 20 dirigeables commencent dans chaque match et vous devez vous battre et survivre pour être le dernier dirigeable debout! Avec des commandes faciles à utiliser, vous pouvez sauter, piller et tirer sur votre chemin vers la victoire!



Chaque jeu ne dure pas plus de 3 à 5 minutes, vous pouvez donc rapidement vous lancer entre amis et vous amuser! Télécharger le jeu gratuit Battle Bees Royale





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

StretchBot (Aventure / Action, v1.01, 47 Mo, iOS 8.0, M5 Games Inc)



Un robot à vapeur se réveille dans un monde au bord de la ruine. Le tristement célèbre Kid Scientist a brisé l'écostabilité de la planète dans sa quête de sources d'énergie toujours plus grandes. Vous êtes Stretch, le StretchBot à vapeur, qui a été laissé pour mort dans une décharge toxique plein de méchants hostiles. Alors que vous vous battez pour votre sécurité et votre liberté pendant une période tumultueuse de troubles, vous rencontrez un groupe de pirates de l'environnement qui tentent d'arrêter Kid Scientist pour sauver la planète. Êtes-vous arrivé trop tard ? Un seul StretchBot peut-il vraiment sauver la planète ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir… Télécharger StretchBot à 3,49 €





Song of Bloom (Aventure / Casse-tête, v1.01, 425 Mo, iOS 8.0, Philipp Stollenmayer)



Song of Bloom est un conte profond sur notre monde, sous forme de courte expérience créative.



Dévoilez une intrigue de façon ludique, à travers des styles artistiques changeants, prenez le contrôle, et découvrez ce qui s'est passé.... Télécharger Song of Bloom à 2,29 €





Reiner Knizia Yellow & Yangtze (Stratégie / Jeux de société, v1.17, 309 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital)



Menez votre dynastie à la victoire dans cette toute nouvelle adaptation numérique du jeu de plateau renommé !



Menez votre dynastie à la victoire dans un décor de Chine antique en pleine guerre, avec la nouvelle adaptation numérique du fameux jeu de plateau du créateur Reiner Knizia de Tigris & Euphrates.



Les conflits sont inévitables tandis que votre influence s'étend. Menez des guerres contre les États voisins pour ralentir leur croissance, et construisez de spectaculaires pagodes pour augmenter votre propre prestige. Votre règne entrera-t-il dans les annales ?





Un équilibre dans tout

Développez votre civilisation en plaçant des tuiles qui représentent les cinq facettes d'un royaume florissant :

Gouverneurs - Maintenez la paix et �...

Mise à jour : Sortie initiale sur iOS Télécharger Reiner Knizia Yellow & Yangtze à 10,99 €





Opdopo (, v1.0, 2 Mo, iOS 12.2, Daniel Gibbs)



Aidez Opo, le fantôme amical, à s'échapper du cimetière en passant devant les pierres tombales enchantées. Plus vous progressez, plus le jeu devient rapide, alors essayez de suivre la vitesse de vos coups et établissez un nouveau meilleur score!



Si vous pensez que vous avez le meilleur score, postez une vidéo de votre meilleur score sur YouTube et soumettez-la à notre site Web à opdopo.com pour la voir sur notre page d'accueil! Télécharger Opdopo à 0,99 €





Gladiabots (Éducation / Simulation, v1.3.16, 179 Mo, iOS 9.0, Sebastien Dubois)



Gladiabots est un jeu de stratégie de combat de robots dans lequel vous construisez soigneusement l'IA de votre équipe de robots et les envoyez dans l'arène de combat. Améliorez, affinez et répétez jusqu'à ce que vous déjouiez tous vos adversaires et amis en ligne.



Fonctionnalités:

- Créez votre propre IA et regardez vos robots l'exécuter dans l'arène

- Corrigez-le, améliorez-le et répétez jusqu'à ce que vous déjouiez tous vos adversaires

- Système de programmation d'IA simple et puissant offrant des millions de combinaisons possibles (sans aucune compétence en programmation requise)

- Créez et personnalisez votre équipe de robots

- Campagne solo avec des centaines de missions solo Télécharger Gladiabots à 7,99 €





Esports Life Tycoon (Stratégie / Sports, v1.0.6, 276 Mo, iOS 11.0, U-Play Online)



Gérez votre propre équipe de sports électroniques. Recrutez les meilleurs joueurs. Entraînez vos grandes vedettes. Gérez les distractions et les événements critiques avant chaque match. Développez votre équipe et votre maison de jeu pour gagner de grands tournois dans le monde entier et devenir la plus grande équipe championne de sports électroniques !



Personnalisez tous les aspects de votre équipe professionnelle : fabriquez votre blason, concevez vos équipements de sport électronique, créez votre avatar et vos joueurs en partant de zéro… Composez l'équipe de sport électronique de votre rêve et devenez la meilleure équipe du championnat !



Télécharger Esports Life Tycoon à 8,99 €