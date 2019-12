LEGO Builder's Journey : un jeu d'énigmes sur Apple Arcade

Encore un nouveau jeu de la marque LEGO qui débarque sur nos mobiles, seulement, cette fois, c'est en exclusivité sur Apple Arcade. Portant le nom de LEGO® Builder's Journey (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0), le petit dernier s'adresse aux amateurs d'énigmes, petits comme grands.



Votre but, passer les nouveaux "brique après brique", tout en suivant les instructions... Que ce soit le placement de bonnes pièces, la résolutions de puzzles ou tout simplement certaines défis, il vous faudra trouver la bonne solution pour aller au bout du chemin.

Une bien belle création, reposant, qui mettra votre créativité au centre du terrain, tout en vous faisant découvrir une belle petite aventure poétique dans le célèbre univers LEGO.

L’histoire sera ponctuée de hauts et de bas, de défis et de victoires. Prenez le temps d’expérimenter et surtout, de jouer, car le voyage du constructeur consiste avant tout à découvrir qui nous sommes et où nous allons.