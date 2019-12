Motorsport Manager Mobile 3 est gratuit sur iPhone / iPad

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Medhi Naitmazi

Réagir

Motorsport Manager Mobile 3 vient de passer gratuit sur App Store, un fait rare que l'on déjà eu la chance de voir à deux reprises dans nos bons plans, mais qui mérite bien un article dédié. En temps normal, comptez 4,49€.



Sorti à l'été 2018, le dernier né de la franchise se démarque avec un côté "gestion" que ne proposent pas les autres jeux de Formule 1. Plus que la course, ce sont tous les à-côtés qu'il faut gérer.

Motorsport Manager Mobile fait son retour

Dans Motorsport Manager 3, toujours développé par Playsport Games, vous prenez le commandement d'une écurie dans la reine des compétitions automobile. Bien évidemment, vous allez devoir prendre des décisions cruciales pour obtenir les meilleurs résultats possibles.



Pour cela, il vous faudra manager tous les aspects du quotidien comme le recrutement de pilote, les réglages de la monoplace, l'investissement en R&D, mais aussi la préparation aux courses avec la stratégie (météo, arrêts aux stands, pneus, etc), les qualifications, ainsi que la course en temps réel. Vous pourrez la suivre grâce à un nouveau moteur graphique de grande qualité, et changer son cours avec de bonnes (ou mauvaises) décisions.



Du côté des nouveautés, on retrouve notamment des courses de GT, le grand prix de Monaco qui fait son apparition, la réalité augmentée avec ARKit pour changer la perspective ou encore l'arrivée d'un réseau de fournisseurs. Tout cela permet à MMM3 de conserver sa place de leader du secteur très spécialisée qu'est la gestion de courses automobiles.



Bref, un excellent titre qui vous occupera de longues heures sur iPhone ou iPad.

Télécharger le jeu gratuit Motorsport Manager Mobile 3