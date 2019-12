La stratégie d'Apple pour convaincre les entreprises de passer aux Mac

Guillaume Gabriel

De par sa popularité plus petite et des coûts plus chers, les ordinateurs d'Apple n'ont pas toujours su trouver une place au sein des entreprises, évoquant alors des appareils à destination des créatifs et des firmes avec des gros budgets.



Mais, depuis quelques années, le vent commence à tourner et Apple semble réussir à inverser les tendances, en s'invitant de plus en plus au sein des offices.



Mais, alors, quelle a été la stratégie de la Pomme pour y arriver ?

Comment Apple vend ses Mac au sein d'entreprises

Durant des années, lorsque vous intégriez une entreprise et que vos tâches nécessitaient d'utiliser un ordinateur, vous pouviez être sûr qu'un bon vieux Windows allait vous être fourni.



Seulement, Apple a réussi à vendre ses Mac à de grands groupes, comme du côté d'IBM : plus de 100 000 machines ont été vendues depuis 2016, pour des raisons financières puisque selon la DSI, les appareils à la Pomme coûtent moins cher en entretien et en maintenance.



Un point qui est l'un des gros arguments d'Apple pour vendre ses Mac à des entreprises : Cupertino a acheté une étude au cabinet Forrester Research pour prouver que sur trois ans, le Mac est inférieur de 628 dollars en support face à ses concurrents PC.



Même son de cloche du côté d'Aviva qui, depuis 2012, procède à un changement en interne :

Nous nous sommes questionnés sur le coût de la licence Windows, sur l’assurance software et sur les coûts de déploiements. La solution Mac est moins chère malgré un prix d’acquisition du device plus élevé. Il faut en effet prendre en compte la pérennité de la qualité des machines". La conclusion semble nette puisque "finalement, le Mac est moins cher à l’utilisation et on gagne plus à la revente : 40% du prix du neuf"

Le dernier gros point de vente n'est autre que le Cloud, qui a changé la donne, avec des utilisations d'outils via Internet et une sécurité qui rassure les grands groupes.



