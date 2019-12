Pocket City : une mise à jour qui amène de nouvelles régions et bien d'autres

Guillaume Gabriel

Les développeurs de Codebrew Games avaient annoncé l'arrivée imminente d'une belle mise à jour pour leur jeu phare Pocket City (v1.0.28, 38 Mo, iOS 9.0), et cette dernière est disponible depuis quelques heures.



Cette mise à jour était déjà disponible en bêta pour quelques chanceux, apportant encore plus de contenu pour un jeu déjà bien complet. La nouvelle version ajoute des régions, des politiques, des statistiques de transit et bien plus encore.

Pocket City : une mise à jour avec toujours plus de contenu

S'il y a bien un jeu sur lequel je passe du temps dans les transports, c'est Pocket City, reprenant le concept bien connu de gestion et de construction de villes. La nouvelle mise à jour vient donc ajouter encore plus de contenu dans cet excellent jeu, puisqu'on parle de l'arrivée des politiques qui se déverrouillent après avoir atteint le niveau 28, tandis que les régions se débloquent au niveau 40.



Ces dernières sont de nouvelles zones pour construire plus de constructions autour de votre ville centrale principale, avec différents types de terrain qui apportent des effets uniques.



On retrouve également des statistiques sur les transports en commun, des améliorations ferroviaires et bien d'autres au sein de cette belle mise à jour !

Télécharger Pocket City à 3,49 €