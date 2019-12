La seconde saison de la série Mythic Quest : Raven's Banquet a été signée

Apple a une habitude un peu surprenante, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Netflix ou Amazon Prime Vidéo. Dans la logique des choses, quand un service de vidéo à la demande par abonnement lance une nouvelle série, il attend de voir l'audience qu'aura celle-ci auprès de ses abonnés, avant de renouveler la série. Chez Apple, c'est le contraire. On aime prendre des risques et on signe une nouvelle saison pour une série qui n'a pas encore été mise en ligne pour les abonnés.

Saison 2 validée pour Mythic Quest : Raven's Banquet

La série n'est même pas encore sortie, qu'une seconde saison a été signée et commandée par Apple. Prévu pour le 7 février 2020 sur Apple TV+, Mythic Quest: Raven’s Banquet mettre en avant le quotidien d'une équipe de développeurs qui a pour mission de créer un jeu populaire que vont s'arracher les joueurs.

La série montre les coulisses du travail nécessaire pour développer un jeu. Vous aurez le droit de voir les succès comme les échecs, mais jamais les développeurs ne baisseront les bras.

Pour la première saison de cette nouvelle série, Apple va mettre en ligne dès le 7 février, neuf épisodes de 30 minutes. On imagine que la seconde saison suivra également ce rythme.

Vous le connaissez probablement, l'acteur Rob McElhenney sera dans le casting de la création originale d'Apple. Il est connu grâce à la série "Lost, les disparus", "The Mindy Project", "Fargo" et plus récemment "Philadelphia". Il jouera dans Mythic Quest: Raven's Banquet le directeur créatif de la société.

Dans le reste du casting on retrouvera également Danny Pudi (vu dans la série Powerless), Imani Hakim (vu dans la série Urgences), F. Murray Abraham (vu dans la série Homeland)...



