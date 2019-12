Joyeux Noël 2019 à toutes et à tous 🎄 !

Que le Père Noël vous ait apporté (ou non) un produit Apple (iPhone, iPad, AirPods, Apple TV, Apple Watch ou autre Mac), l'équipe d'iPhoneSoft et d'iPhoneTweak vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël 2019 🎄!



Laissez de côté notre monde toujours plus virtuel et robotisé pour un bon moment en famille, vous aurez bien le temps de vous occuper de votre nouveau joujou très prochainement !

2019 : une année extrêmement riche en pommes !

L'actualité Apple de cette année 2019 a été encore une fois tellement riche qu'on aurait du mal à la résumer en quelques lignes mais sachez que 2020 nous réserve déjà beaucoup de nouveautés. En effet, outre les iPhone 12 qui vont marquer leur temps avec la 5G et de nombreux changements, on s'attend à de nouveaux iPad Pro 2020, un iPhone SE 2, de iMac améliorés et pourquoi pas enfin du nouveau à propos de l'Apple Car et des Apple Glass, les lunettes connectées qui reviennent avec insistance du côté des rumeurs. De plus, les services devraient encore passer à la vitesse supérieure !



En attendant, dites-nous ce que vous avez eu sous le sapin et n'hésitez pas à revoir tous nos tutoriels pour exploiter votre nouveau joujou ou ainsi que les tests des derniers produits : iPhone 11 Pro, AirPods Pro, MacBook Pro 16, Apple Arcade et autre Apple TV+.



Et si vous n'avez pas encore rempli votre iDevice d'applications et de jeux, faites-le facilement avec nos articles quotidiens



Pour tout suivre en 2020, le plus simple est de télécharger notre application officielle :

