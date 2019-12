DRAGON QUEST IV et VI sont enfin compatibles avec l'iPhone X

Dragon Quest IV et Dragon Quest VI viennent de recevoir une mise à jour très très attendue par les fans de RPG rétro. Sortis respectivement en 2014 et 2015 sur App Store, ces jeux de rôle qui sont nés en 1990 sur NES, auront donc mis plus de deux ans pour supporter les écrans à encoche inaugurés par l'iPhone X en septembre 2017. C'est d'ailleurs la première mise à jour depuis 2016.

DRAGON QUEST IV s'étire enfin sur les grands écrans des iPhone les plus récents

Dragon Quest IV est un jeu de rôle qui a donc plus de 25 ans. Soyez rassuré, il a connu de nombreux rafraichissements graphiques et sonores, de sorte que vous ne serez pas forcé d'endurer une réalisation qui date du siècle dernier. Malgré son grand âge, il contient des mécanismes qui sont encore très pertinents aujourd'hui, que ce soit au niveau du déroulement du scénario ou de celui des combats.



En termes de contenu, le jeu est découpé en six chapitres pour environ 40 heures de jeu (oui !). Et niveau gameplay, c'est aussi très bon avec des commandes intuitives et précises. On a 4 personnages à contrôler pendant les combats et jusqu'à 10 à gérer dans les autres phases du jeu. Si vous aimez les jeux de rôle japonais rétro (Final Fantasy en tête), vous allez adorer, surtout avec la mise à jour qui optimise enfin l'affichage sur iPhone X, iPhone XS, iPhone XR et iPhone 11.

Dragon Quest VI : aussi sur iPhone X et supérieur

Dans Dragon Quest VI, on prend la même recette que DQ 4 et on recommence avec quelques nouveautés. Si la durée de vie est toujours aussi énorme, on peut varier les plaisirs avec un système de mondes parallèle, des vocations pour gérer plusieurs sorts et compétences ou encore la possibilité de discuter librement avec son équipe. Sans oublier le Gluodrome. En effet, contrairement aux titres précédents, où les monstres ne pouvaient être recrutés que lors des combats, Dragon Quest VI vous laisse former une armée de petits gluants du monde entier. Une fois que vous avez invité un ami gluant ou deux, dirigez-vous vers le Gluodrome et testez-les lors d’une série de combats. Un petit côté Pokémon avant l'heure qui débouchera sur des mini-jeux.

