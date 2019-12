Honkai Impact 3rd : un hack and slash d’anthologie sur iOS

Medhi Naitmazi

Cela va bientôt faire deux ans que le jeu Honkai Impact 3rd a foulé le sol européen à travers l’App Store, le Play Store ainsi que sur PC. Ce jeu reste pourtant tout aussi captivant qu’à ses débuts par un gameplay nerveux, rapide, impressionnant par son ergonomie et ses graphismes chatoyants ! Faisons le point dans un test éclair !

On débute avec une interface épurée mais complète et permettant dès le début des combos très impressionnants

Notre test de Honkai Impact 3rd

Tout se déroule dans un univers coloré détaillé et digne des meilleures directions artistiques des animes les plus populaires. Le gameplay est équilibré avec des mécanismes très proches d’un Bayonetta et, malgré l’inquiétude que l’on peut avoir concernant l’interface tactile, l’ergonomie ne perd pas en préhension que ce soit sur iOS, Android ou encore sur PC ! Le studio miHoYo est derrière un véritable chef d’œuvre de jouabilité à la difficulté équilibrée, au challenge toujours présent et au tutoriel de début exceptionnellement simple et loin d’être ennuyeux ou redondant. De plus, les modes de jeux sont nombreux et assez divers pour vous captiver pendant des heures.

En ce qui concerne la progression tout au long du jeu, les achats in-app se révèlent être optionnels et ne sont aucunement ressentis comme des obstacles. Nous sommes loin d'un pay-to-win qui veut uniquement s'associer à votre porte-monnaie.



Du côté de la réalisation, l’univers scénaristique futuriste est très riche en personnages. Ces derniers et le bestiaire du jeu est une raison de plus d’adhérer à son parti pris artistique. En effet, cette richesse artistique se marie très bien au gameplay encore une fois nerveux, rapide et se renouvelant en permanence par des éléments tantôt proches du shoot’em up tantôt du jeu de plateforme, conférant alors à Honkai Impact 3rd un statut d’OVNI. Un OVNI toutefois très plaisant !

Le tutoriel de début est toujours bienvenu, pertinent et clair

Pour revenir au gameplay, si les trois attaques semblent assez peu au départ, il ne faut pas oublier que le jeu permet de changer de combattant en direct et surtout de préparer 3 valkyries aux caractéristiques différentes pour affronter des ennemis. La partie stratégie est donc essentielle. De même, la partie RPG qui permet de faire évoluer ses personnages est intéressante, notamment avec le système de Stigmates qui ajoute jusqu'à trois "bonus".



En somme, Honkai Impact 3rd est un jeu pleinement convaincant et dont la conception est tout à fait au-dessus de la norme des jeux du même genre sur mobile. Ce dernier est qui-plus-est disponible gratuitement sur l’App Store, le Play Store et sur Windows. Attention toutefois, le jeu de miHoYo nécessite 3,6 Go et pourra se montrer répétitif pour les non-initiés.



Notre avis sur "Honkai Impact 3rd"

La note 4 / 5

PS : la dernière mise à jour date de la semaine dernière et apportait le chapitre XIV de l'histoire qui s'intitule "Dissiper les ténèbres". Le moment de commencer !



(merci à Marwane pour son premier test)

