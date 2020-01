Rocky Rampage : un jeu bien dégénéré pour le 9 janvier

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

On lui a volé ses pantalons de super héros, et c'est tout naturellement que Mr. Boulder est énervé, très énervé... Décrit dans le milieu comme étant le roi de la mode dans Rock Kingdom, ce dernier ne peut pas se laisser faire et se doit de récupérer ses "merveilles" coûte que coûte.



Produit et publié par Joyseed Gametribe, Rocky Rampage: Wreck 'em Up est un jeu d'arcade riche et totalement déjanté qui débarque très prochainement sur l'App Store.



Le 9 janvier prochain, il sera possible de précommander le nouveau jeu, date où l'on devrait connaître la date de sortie officielle.

Rocky Rampage, futur carton sur nos mobiles ?

Ainsi, les joueurs auront accès à un jeu qui semble beau et très fun dans lequel on lancera notre héros sur les différents ennemis, les sbires de Empire Of Scissor, cloitré dans son château fort et voleur des pantalons.



Maintenez votre vitesse pour dégommer tout ce qui se trouve devant vous, rendant votre héros quasiment invincible ! Bien sûr, votre chemin ne sera pas facile, puisque vous rencontrerez des boss plutôt puissants...



Pour vous aider dans votre tâche, vous mettrez la main sur certains de vos pantalons, mais également sur des pouvoirs qui ne seront pas à négliger.



On a déjà hâte !