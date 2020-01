CES 2020 : Samsung lance une télévision QLED 8K sans bord

Quid de l'épaisseur ? La, encore une fois, c'est remarquable : seulement 1,5 cm ! On le retrouvera en trois modèles, 65, 75 ou 85 pouces, dès le deuxième trimestre 2020. Concernant le prix, il faudra débourser 6 000 euros pour le 65 pouces, 8 000 euros pour le 75 pouces. L'innovation a un coût... Source

Parmi les fonctionnalités testées, citons une résolution d'affichage de 7680 x 4320, un pic de luminosité supérieure à 600 nits, une transmission d'images de HDMI 2.1 et un codec vidéo haute efficacité (HEVC).

Comme prévu, c'est donc pendant le CES 2020 à Las Vegas que Samsung a choisi de lancer sa nouvelle télévision QLED 8K Q950TS avec un détail remarquable : elle ne possède aucun bord. On retrouve une dalle QLED d'une définition de 7680 x 4320 pixels avec un processeur AI Quantum, et le coréen a bouclé un partenariat avec 8K Association pour cette création :

Nous vous en parlions la semaine dernière dans un article, l'un des buts de Samsung n'était autre que la suppression des bords de télévision. Ça n'a pas raté puisque le géant coréen vient de faire la présentation de sa nouvelle TV Q950TS, avec une résolution QLED 8K et donc la particularité de se passer des fameux bords. Une bien belle avancée dans un milieu où les progrès ne semblent jamais s'arrêter...

