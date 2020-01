La chute de HTC continue, l'année 2019 a été catastrophique

Dans les années 2010, 2011 et 2012, HTC était une valeur sûre sur le marché des smartphones. Cependant, la firme est descendue aussi vite qu'elle est montée. D'après certains analystes cette grosse perte de vitesse serait liée à un manque d'investissement et de renouvellement.

Le même sort que BlackBerry ?

Le déclin. Voici comment se décrit le HTC d'aujourd'hui. Dans ses déclarations financières effectuées il y a quelques heures, la marque taïwanaise démontre à nouveau qu'elle n'arrive pas à sortir la tête de l'eau face à des concurrents de plus en plus agressifs en matière de nouveauté, d'innovation et de prix.



Dans sa déclaration de revenus, HTC a déclaré avoir gagné 10 015 TWD (soit 333 millions de dollars) sur la totalité de l'année 2019. Une bien faible somme quand il y a quelques années la firme taïwanaise annonçait plusieurs milliards de chiffres d'affaires annuels.

Les revenus de 2019 sont en baisse de -57,8% par rapport à 2018 où la firme avait réalisé 23 741 TWD (soit 789 millions de dollars).

Cette importante baisse de revenus est en partie due à une grosse baisse d'intérêt des consommateurs envers la marque, mais aussi à cause de son activité dans le domaine des smartphones qui a fortement réduit suite à une importante vente de l'activité à Google, il y a 2 ans.



Aujourd'hui, l'activité d'HTC se limite principalement à la commercialisation de casques et d'accessoires de réalité virtuelle. Bien évidemment, cela ne rapporte pas autant que les smartphones.





Pour ce qui reste de son activité smartphone, HTC a mis en place de nouvelles stratégies, principalement en Inde qui est le deuxième plus grand marché de smartphone.

La firme taïwanaise privilégie la commercialisation des smartphones de milieu de gamme et laisse l'accès libre à Apple et Samsung pour le haut de gamme.



Il y a 3 mois, HTC a nommé un nouveau PDG, Yves Maitre (un ancien salarié de chez Orange France) qui a l'importante mission de remettre l'entreprise dans une croissance financière. Comme son arrivée est récente, les premiers résultats de ses nouvelles stratégies ne sont pas encore visibles, mais elles devraient l'être très prochainement.



Pour rappel, HTC n'a pas eu d'autre choix que de prendre des mesures-chocs, l'entreprise a licencié un quart de ses effectifs.



