Aura Strap : un bracelet avec capteurs de santé pour Apple Watch

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Dans l'univers des bracelets pour Apple Watch on a l'accessoiriste qui va copier les bracelets vendu par Apple mais en moins cher, on a celui qui n'a pas trop d'idée et qui lance quelque chose de simple et puis on a celui qui déborde d'innovation et permet une avancée technologique ! C'est le cas d'Aura qui nous sort un bracelet absolument fantastique.

Le bracelet avec des capteurs santé à 99$

On avait déjà pu voir des rumeurs informant qu'Apple allait inclure des fonctions santé dans les bracelets de ses Apple Watch. Visiblement les accessoiristes n'ont pas attendu pour proposer cela.

En effet, l'entreprise américaine Aura a annoncé un bracelet capable de mesurer votre niveau d'hydratation ainsi que la répartition de votre masse musculaire et graisseuse.

Des fonctionnalités inédites, jamais vues dans un bracelet pour une montre connectée.



Au niveau du bracelet qui a le nom "Aura Strap", voilà à quoi il ressemble :

En plus des fonctionnalités santé, l'entreprise affirme que son bracelet pourra être immergé sous l'eau, la certification IP68 est de la partie.



Toutes les données que récolte le bracelet iront dans une application iOS qu'il faudra télécharger dans l'App Store. Les analyses se feront sur demande, puisqu'il n'y aura pas d'analyse automatique pour préserver la batterie du bracelet.

Tiens ! Comme on parle de batterie... Aura annonce une autonomie de 6 mois avec une pile bouton standard.



Si ce projet a été rendu possible, c'est grâce à la plateforme de financement "Kickstarter" qui a permis de lever 109 000 dollars de fonds, il y a 1 an et demi.

Disponibilité et tarif

Les personnes qui ont participé financièrement au projet sur Kickstarter auront des avantages tarifaires et vont recevoir le bracelet dans les premiers. En ce qui concerne les autres clients, le prix sera de 99 dollars et les précommandes débuteront en mars 2020. Pour le lancement de la précommande, ce ne sera que la version noire qui sera disponible. Viendront par la suite d'autres couleurs, comme vous pouvez le constater dans les images ci-dessus.



