Des nouveautés imminentes pour le catalogue d'Apple TV+

Cette participation n'est pas anodine, elle est même révélatrice d'un ajout de contenu imminent . En effet, il s'agit d'un événement où les chaines américaines annoncent leur grille de programme pour la nouvelle année. La tendance du streaming a suivi, puisqu'on recense Hulu et Amazon Prime Vidéo qui ont déjà annoncé des programmes originaux dans le passé. Cette année, l'événement aura lieu du 7 au 19 janvier 2020 . Apple participera uniquement la dernière journée. Il y a de fortes chances que la firme californienne dévoile le programme des ajouts en séries et films pour cette année. Netflix l'a déjà fait aujourd'hui en dévoilant les 30 premiers films originaux qui arriveront en 2020 pour son catalogue.

Disponible depuis le 1er novembre 2019, Apple TV+ est encore un récent service de streaming avec peu de contenu dans son catalogue. La firme californienne s'est donné pour mission de le remplir le plus rapidement possible, tout en prenant son temps pour apporter une qualité irréprochable à ses programmes.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.