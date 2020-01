L'app Apple TV arrive sur LG, Sony et Vizio

Il y a 4 heures

Alban Martin

Alors que Samsung propose AirPlay, HomeKit et Apple TV depuis l'an dernier sur ses téléviseurs 2019 et 2018 (via mise à jour), les concurrents LG, Vizio et Sony se sont contentés des deux premiers services. Mais l'attente est bientôt terminée, Apple ayant glissé un mot dans un communiqué autour de ses services.

Apple TV bientôt chez tous les constructeurs de TV

Voilà qui vient renforcer la communication de Sony qui assurait en octobre un déploiement de l'app Apple TV pour ses téléviseurs, à priori retardé de quelques mois. Pourtant, Apple indique l'arrivée de TV chez Sony, LG et Vizio « plus tard dans l'année ».

L'application Apple TV rassemble les différentes façons de découvrir et de regarder des émissions, des films et plus encore dans une seule application, et est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV, Mac, iPod touch, certains téléviseurs intelligents Samsung et les appareils Amazon Fire TV et Roku et sera disponible sur les téléviseurs intelligents LG, Sony et VIZIO plus tard cette année. L'application Apple TV propose désormais plus de 30 chaînes Apple TV - des abonnements directs à des services vidéo premium pour que les clients puissent regarder à la fois en ligne et hors ligne, sans publicité et à la demande, le tout dans une seule application.

La liste des appareils compatibles est donc de plus en plus grande, avec les modèles 2018+ chez Samsung, LG et Sony, mais également ceux de 2017+ chez Vizio.



Vous attendez une mise à jour sur votre télé pour avoir accès à Apple TV+ ?