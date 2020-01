CES 2020 : Sony présente sa voiture électrique

Est-ce que Sony peut faire aussi bien qu'en 1994 lorsqu'il s'est lancé sur le marché du jeu vidéo ? L'avenir nous le dira, mais rien que voir la firme nippone faire son arrivée au sein de l'univers de la voiture électrique, ça a de la gueule...



Cependant, la marche semble bien plus grande qu'à l'époque puisque les concurrents sont bien plus nombreux et les investissements nécessaires sont conséquents, très conséquents.



Toujours est-il que durant ce CES 2020 de Las Vegas, l'entreprise a fait la présentation de sa première voiture électrique portant le nom de Vision-S.

Sony se lance sur le marché de la voiture électrique. Vraiment ?

Alors oui, elle a de l'allure, malgré des caractéristiques encore floues : puissance de 200 kW (272 ch), 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. C'est tout ce qu'on a pour le moment.



Un flou peut-être voulu, car la voiture ne verra certainement jamais le jour étant donné les investissements nécessaires sans pour autant garantir un succès. Visuellement, c'est très réussi... Ressemblant fortement à un parfait mélange de la Tesla Model S et de la Porsche Taycan, elle ne manque pas de caractère.



Comme on pouvait s'en douter, c'est surtout l'intérieur qui se différencie : qui mieux que Sony pour s'occuper d'un tableau de bord ? Toute la planche de bord est remplie de grands écrans pour afficher diverses informations, avec notamment l'affichage des caméras qui remplacent les rétroviseurs.



Reste désormais à savoir si la voiture verra réellement le jour.



