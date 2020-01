Final Fantasy XV arrivera en MMORPG sur iOS et Android

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Si vous êtes un fanatique des jeux Final Fantasy, voilà une excellente nouvelle avec l'annonce de FF XV sous la forme d'un MMORPG mobile.



Déniché par Enduins et relayé via l'analyste spécialisé dans les jeux vidéo, Daniel Ahmad, le prochain jeu de Square Enix est développé par JSC et GAEA.

FF 15 sous la forme d'un MMORPG sur mobiles (iPhone, iPad et Android)

Square Enix prépare une version mobile de Final Fantasy XV qui sera d'abord lancé sur le marché asiatique, avant d'être publié sur tous les continents. La fuite nous informe que FF 15 utilisera le moteur Unreal Engine 4, de quoi espérer des graphismes de haut niveau pour celui qui est sorti sur console en 2016.



Plutôt que de porter simplement le jeu, Square a dans l'idée de le transformer en MMORPG multijioueur en ligne. Selon les informations de l'analyste, FF XV avait d'abord été annoncé en 2017. Il avait du passer inaperçu, nous avions du nous contenter de FF 15 Pocket l'an dernier.



A priori, le style graphique enfantin ne sera pas reconduit pour ce nouveau jeu, une bande annonce vidéo devrait être partagée au cours du premier trimestre 2020.



L'histoire commencera peu de temps après que le prince Noctis ait terminé son voyage et verra votre personnage voyager avec des amis pour sauver le monde des menaces du moment. L'occasion de parcourir de nombreux emplacements familiers de Final Fantasy XV dont "Le Continent flottant dans le ciel" ou "La Grande Pagode". Reste à voir le prix, sans doute gratuit, et les mécaniques de jeu. Dans tous les cas, les titres de Square sont rarement décevants.



Source