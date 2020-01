Apple devrait passer le cap des 2 milliards d’iPhone en 2021

Un nouveau cap historique se profile à l’horizon pour Apple. Après avoir atteint le milliard d’iPhone vendu en juillet 2016, soit neuf ans après le lancement du tout premier modèle par Steve Jobs, le double serait bientôt atteint. En effet, début 2021 devrait être le moment où Apple annoncera les 2 milliards d’iPhone vendus en moins de quinze ans.

Bloomberg a fait le tour des analystes

Avant d’arriver à cette conclusion, Bloomberg Canada a fait le tour de huit analystes réputés fiables sur les performances d’Apple. Il en a conclu qu’après les 186 millions d’iPhone vendus en 2019, la firme pourrait en vendre 195 millions en 2020, en grande partie grâce à l’iPhone 12 5G. Au total, Tim Cook atteindrait alors le chiffre de 1,9 milliard d’iPhone écoulés et pourrait donc dépasser le cap des 2 milliards en 2021.



Pourtant, Apple ne mise plus autant sur les ventes d’iPhone dont elle ne communique plus les chiffres exacts, mais sur l’écosystème dans son ensemble avec notamment les services. Les analystes tablent sur un chiffre d’affaires de 275 milliards en 2020, soit une belle progression en grande partie du aux autres activités comme les services donc, mais aussi le Mac, les AirPods et autres Apple Watch.

Aujourd’hui, l’iPhone est finalement un tremplin pour capter des clients sur Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et autres iCloud ou Apple Pay. Dans un marché saturé, mieux vaut essayer de rentabiliser le parc existant, et Apple en possède un plus que conséquent avec 1,4 milliard d’appareils actifs.



