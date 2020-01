La série Apple TV+ Dickinson est nominée aux GLAAD Media Awards

L’année 2020 commence bien pour Apple TV+. En effet, après avoir eu trois nominations à la célèbre et prestigieuse cérémonie les Golden Globes, une nouvelle série a été nominée dans l’une des autres cérémonies très populaire aux États-Unis, les GLAAD Media Awards !

Apple saura le 19 mars si sa série est récompensée

La GLAAD Media Awards c’est une cérémonie qui existe depuis 1990. Dirigée par la Gay et Lesbian Alliance Against Defamation, la cérémonie récompense chaque année les séries, films, mais aussi les personnalités et les médias pour leur impact positif sur la communauté LGBTQ



Cette année, Netflix a eu 15 nominations, HBO 8 nominations, ABC, CBS ainsi que NBC ont eu 4 nominations chacun et pour finir, Disney+ qui a eu une nomination grâce à sa série originale High School Musical.



Pour Apple, c’est la série Dickinson qui pourrait recevoir un prix. Effectivement, la création originale Apple a été sélectionnée pour figurer dans la catégorie « meilleure série de comédie ».

Jusque là, c’est plutôt la série avec Jennifer Aniston « The Morning Show » qui avait eu le plus beau parcours dans les cérémonies de remise de prix, mais visiblement les autres contenus de qualité du catalogue d’Apple TV+ savent aussi attirer l’attention.



La cérémonie aura lieu le 19 mars prochain. De nombreuses personnalités devraient participer à l’événement, dont certainement l’artiste Taylor Swift qui sera « honorée pour son engagement » envers la communauté LGBTQ.



Pour rappel, la série Dickinson avec l’actrice principale jouée par Hailee Steinfeld aura une saison 2 qui devrait accueillir de nouveaux acteurs au casting, comme l’acteur de la série Iron Fist Finn Jones et Pico Alexander qui a été l’un des acteurs de la saison 3 d’Orange is the New Black.

La seconde saison devrait sortir vers la fin 2020, on ne sait pas pour l’instant si le tournage a déjà débuté.



