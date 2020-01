Apple ouvrirait un bureau sur l'IA à Montréal au Canada

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir

Apple semble suivre la trajectoire de Samsung, Google et autres Microsoft qui ont investi au Canada ces dernières années. Les géants de la tech ont tous ouvert des bureaux dédiés à la recherche sur l'Intelligence Artificielle depuis 2016. Et d'après une indiscrétion, Apple va en faire de même en mars prochain.

Apple va aider la recherche sur l'IA à Montréal

Comme le montre les récentes arrivées de Uber, Microsoft, Google et dernièrement Samsung, le Canada avec Montréal et même Toronto sont devenus de vrais aimants dans le domaine de l'IA.



Montréal abrite également le studio de jeux vidéo Ubisoft, qui est à l'origine de la nouvelle comédie «Mythic Quest: Raven's Banquet» qui fera ses débuts sur Apple TV+ le 7 février.



Du coup, l'information provenant de «The Logic» nous parait cohérente. Apple ouvrirait un nouveau bureau au centre-ville de Montréal, augmentant considérablement son empreinte dans cette ville. Actuellement, il y a déjà un immense magasin Apple Store en centre-ville.



En mars, Apple ouvrira un espace dans la tour Deloitte de 26 étages, à deux pas du centre Bell. Actuellement en travau, le bureau d'Apple occuperait un demi-étage de la tour qui accueille 45 000 mètres carrés de locaux.



Apple semble vouloir investir la scène de l'IA à Montréal dans le but de puiser dans une riche base de professionnels du secteur. On imagine que de futures innovations de Siri, mais aussi des logiciels comme iOS ou MacOS pourront venir de ces bureaux.



Et avec ce rapprochement, Apple pourrait en profiter pour conclure de nouveaux jeux exclusifs pour Apple Arcade avec Ubisoft...



Source