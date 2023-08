Air Canada s'associe avec Apple TV+ pour diffuser des séries originales Apple aux passagers

Apple a trouvé une nouvelle stratégie pour atteindre de nouvelles personnes qui ne sont pas dans son écosystème et qui n'ont jamais été abonnés à Apple TV+. La firme de Cupertino vient de conclure un accord inédit avec... Air Canada. L'objectif de ce partenariat est simple, les voyageurs qui font confiance à cette compagnie aérienne pourront profiter de contenus exclusifs Apple sur l'écran devant leur siège entre le départ et l'arrivée de leur vol.

Air Canada + Apple

C'est le genre de partenariat où chaque partie y trouve son intérêt sans avoir besoin de dépenser des milliers de dollars pour acquérir des droits de diffusion. Apple et Air Canada viennent de conclure un accord pour ajouter à l'offre de divertissement de la compagnie aérienne plusieurs séries originales Apple. Parmi les contenus proposés sur les écrans à bord, les voyageurs pourront découvrir des séries comme Ted Lasso, The Morning Show ou encore Severance.



Ces trois contenus ne sont qu'une partie des séries et films Apple TV+ qui seront mis en avant dans les avions d'Air Canada. La firme de Cupertino compte bien permettre à son partenaire d'ajouter un maximum de séries et films à l'avenir.

Vous allez vous demander, mais pourquoi Apple fait volontairement fuiter son catalogue ? La raison est simple, les voyageurs découvriront le premier épisode de Ted Lasso, puis le second et éventuellement le troisième... Et une fois arrivé à leur destination, ils auront envie de voir la suite et donc de commencer leur période d'essai sur Apple TV+.



La technique est exactement la même que lorsque Apple publie le premier épisode de la série Silo sur Twitter, l'entreprise ne le fait pas suite à un soudain acte de générosité, elle cherche à séduire de nouveaux abonnés sur son service de streaming. C'est une approche très différente des périodes promotionnelles prolongées et c'est d'ailleurs plus bénéfique pour la part de marché d'attirer de nouveaux utilisateurs parce qu'ils sont intéressés par un programme Apple plutôt que par un avantage tarifaire. En général, ce sont les abonnés qui restent le plus longtemps et qui n'arrêtent pas leur abonnement une fois arrivé à la fin de leur période d'essai.

Air Canada se dit satisfait de ce partenariat

Dans un communiqué de presse, Air Canada a exprimé l'importance de collaborer avec des géants du streaming comme Apple pour son offre de divertissement sur les long-courriers. John Moody, directeur général de la conception des produits chez Air Canada a déclaré :

Chez Air Canada, nous savons que le divertissement en vol est une partie importante du voyage de nos clients, en particulier sur les vols long-courriers. Nous évaluons continuellement les possibilités d'étendre notre divertissement et d'introduire un contenu exclusif et actuel que nos clients vont adorer. Nous sommes impatients d'accueillir les clients à bord pour rattraper leurs émissions Apple TV+ préférées ou découvrir de nouveaux succès pendant leur vol. Ce nouveau partenariat avec Apple nous met sur la bonne voie pour augmenter notre contenu de divertissement embarqué de plus de 95 % depuis l'année dernière.

Bien évidemment, les voyageurs n'auront aucune hausse tarifaire sur leur billet ni aucun paiement supplémentaire pour accéder aux contenus originaux Apple pendant leur vol. D'autres compagnies aériennes vont-elles rejoindre le mouvement des partenariats avec les services de streaming ? Une chose est sûre, c'est qu'une nouvelle tendance se dessine...



