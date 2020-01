L'Apple Watch envoie les secours à un cycliste qui s'est fait renverser par une voiture

Immédiatement, l'Apple Watch a compris que ce choc soudain en pleine activité sportive n'était pas normal . La montre connectée d'Apple va alors vibrer sur le poignet de William pour lui demander si tout va bien. Cependant, celui-ci était inconscient après avoir été heurté par la voiture, il n'a donc pas pu répondre . L'Apple Watch va prendre son mal en patience et attendre plusieurs secondes . Voyant que son utilisateur ne réagit pas à ses requêtes, elle prend l'initiative d'automatiquement composer le 911 et de communiquer la localisation précise du jeune designer dans San Francisco. En seulement quelques minutes, des secours qui n'étaient pas loin de la rue ont reçu une alerte pour se rendre au lieu où l'accident avait eu lieu. William Bout a reconnu que la technologie est vraiment formidable dans ce genre de situation. Source

William Bout a vécu l'une des journées où on ferait mieux de rester au chaud chez soi. Alors qu'il prenait son vélo pour partir au travail , William a été confronté à un automobiliste un peu trop pressé qui n'a pas été attentif au volant. Malheureusement celui-ci a percuté le vélo du designer à une vitesse assez rapide, qui a causé un choc tellement important que le jeune homme a été projeté contre le sol et la montre connectée d'Apple a elle aussi eu un choc violent.

