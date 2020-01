Apple Watch : la société Masimo porte plainte pour des brevets

Apple serait-il dans la tourmente avec sa montre connectée, l'Apple Watch ? C'est ce qui pourrait arriver, si l'on en croit les dernières actualités de la Pomme.



La firme de Cupertino va devoir faire face à la société Masimo, fabricant américain de technologies autour de la santé, car cette dernière estime que des vols de secrets commerciaux ont eu lieu.

En effet, le groupe médical s'estime biaisé avec la commercialisation de la montre, et plus particulièrement du suivi santé au sein de cette dernière. Masimo estime que 10 de ses brevets ont été violés, que ce soit pour la mesure de la fréquence cardiaque grâce aux émetteurs, ou encore les niveaux d’oxygène dans le sang.



Le méfait proviendrait du fait que la Pomme soit allée taper à la porte de Masimo en 2013 pour « mieux comprendre la technologie de Masimo afin d’intégrer potentiellement cette technologie dans les produits Apple ».



Suite aux différents meetings, la firme a fait venir Michael O’Reilly, employé à l'époque de chez Masimo, alors responsable des services médicaux, tout comme Marcelo Lamego, un ex-scientifique de la firme. Ces derniers avaient accès à des informations privées, et des brevets ont été déposés dans la foulée de ces recrutements, avec des données provenant de Masimo.



La demande ? Le blocage des fonctionnalités se servant des brevets au sein des Apple Watch Series 4 et Series 5 et des dommages et intérêts.



