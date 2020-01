Nouveau jeu Apple Arcade : No Way Home

Julien Russo

C'est un peu un jeu sorti de l'espace ! Oui, on est sérieux puisque c'est vraiment le cas. Dans No Way Home vous incarnerez un personnage coincé dans une étrange galaxie où la survie rythmera vos heures de jeux, vous devrez être malin pour vous sortir de situations compliquées qui vont rapidement vous rendre accro au jeu.

Le nouveau jeu de SMG Studio

Ce nouveau studio créé en 2013 commence à enchainer les jeux à succès. Il s'est fait connaître avec Moving Out disponible sur Steam, Risk disponible sur iOS, OTTTD disponible sur Nintendo Switch...

SMG Studio c'est des développeurs qui expriment leurs talents dans différents univers et sur différentes plateformes !



Récemment, ils ont eu écho d'Apple Arcade et ont décidé de développer un nouveau jeu pour le service de la firme californienne.



C'est là qu'est né "No Way Home", un jeu qui se passe dans l'espace et qui a le don de vous transporter dans un univers associant l'étrange, la curiosité et la survie. Le jeu est varié et vous propose différents défis qui fait que le jeu aura peu de chance de vous lasser après plusieurs minutes intensives.

Le studio assure que l'histoire est riche et a une durée de vie assez longue ! Vous aurez aussi des défis quotidiens pour vous inciter à vous connecter tous les jours sur No Way Home (la fameuse technique de Fortnite).



Chez SMG Studio, cela fait de nombreux mois que les développeurs travaillent sur ce nouveau jeu fraîchement sorti. Cela a pris du temps en parti à cause des graphismes qui ont tous été réalisés à main. Il faut l'avouer, le résultat est bluffant.



Fur à mesure que vous avancerez dans le mode histoire, vous découvrirez de nouvelles armes pour attaquer ou vous défendre, des nouveaux lieux, mais surtout de nouveaux ennemis toujours plus agressifs !



Comme tous les autres jeux, No Way Home est une exclusivité Apple Arcade et pour télécharger le jeu, il vous faudra souscrire à l'abonnement de 4,99€/mois d'Apple qui est sans engagement.



