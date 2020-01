Insolite : Tesla va donner la parole à ses voitures

Ce qui peut s'avérer dangereux avec une voiture électrique, c'est son silence quand vous la conduisez. Malheureusement certains piétons pas assez méfiants ne se réfèrent qu'aux bruits avant de traverser, cela provoque parfois des accidents. Récemment l'Union européenne a exigé que les voitures électriques émettent un son en permanence pour couvrir l'absence du bruit du moteur. C'est notamment grâce à ce système de haut-parleur que Tesla va pouvoir faire parler votre voiture...

Une nouveauté un peu surprenante

Une chose est sûre, jamais vous n'entendrez un propriétaire de Tesla se plaindre sur les fonctionnalités de sa voiture électrique, elles sont tellement nombreuses, modernes, pratiques et divertissantes ! Les véhicules de la firme d'Elon Musk débordent d'innovations et à chaque fois la firme arrive à nous surprendre.



La dernière nouveauté en date est assez insolite. En effet, le conducteur derrière son volant pourra prochainement parler au piéton qui se trouve à côté de lui.

On n'en sait pas plus sur cette annonce qu'a faite Elon Musk sur son compte Twitter, mais elle a su faire le buzz !

Dans la vidéo postée par le PDG de Tesla, on peut apercevoir une Tesla Model 3 avancer et parler toute seule. Aussi irréaliste que cela soit, la voiture dit : "Mais ne restez pas là à regarder, montez".

Dans son tweet, Elon Musk a accompagné la vidéo avec une courte phrase : "Les Tesla vont bientôt parler aux gens si vous voulez. C’est réel".

C'est probablement à travers l'écran tactile et une application que le conducteur pourra déclencher des messages quand il voudra communiquer avec un piéton à proximité de sa voiture.



Cette nouvelle fonctionnalité pourrait servir à avertir un piéton d'un danger imminent sans avoir à crier par la fenêtre de sa voiture, à informer une personne derrière votre voiture que vous vous apprêtez à faire une marche arrière pour vous garer...

Cela évitera que vous ayez besoin de klaxonner.



Alors bien évidemment ce n'est pas une nouveauté révolutionnaire, mais cela démontre encore une fois la volonté de Tesla de se renouveler en permanence et au passage d'impressionner ses clients avec des fonctionnalités qu'on ne trouve nulle part ailleurs.



La Tesla qui parle, ça s'annonce à l'avance être la nouveauté parfaite pour les YouTubers amateurs de prank !

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

