Une technologie qui permet d'éviter les accidents pour les utilisateurs de casques

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

1

Aux États-Unis les accidents causés à cause du manque d'attention des utilisateurs de casques audio et écouteurs se multiplient d'année en année. Des données de la National Highway Traffic Safety Administration publiées en 2012 affirmaient qu'il y avait entre 4 000 et 5 000 décès à cause de la distraction que cela provoque !

Des scientifiques ont trouvé la solution

De nos jours, les casques et les écouteurs commercialisés misent tous sur la réduction de bruit active pour améliorer l'expérience d'écoute. Une technologie qu'apprécient de plus en plus les potentiels futurs clients. Cependant, cette innovation a un impact important partout dans le monde. De nombreux piétons se font renverser par les voitures à cause du manque d'attention quand ils écoutent de la musique ! Ce n'est pas étonnant, puisqu'ils sont coupés du bruit qui les entoure.



En 2018, aux États-Unis, le nombre de décès a explosé et cette tendance inquiète de plus en plus les autorités. En plus, les jeunes sont les premiers concernés par ce triste phénomène.



Une équipe de scientifiques de l'Université de Columbia est en train de travailler sur une solution pour pallier à ce problème. En effet, ils essaient de mettre en oeuvre sur une technologie qui rend intelligent nos écouteurs et casques. Grâce à un micro en miniature, l'utilisateur entendrait un signal sonore dès qu'un véhicule ou tout autre danger serait en approche.

À en parler comme cela, ça parait simple à proposer, mais la réalité des choses serait bien différente d'après un scientifique sur le projet. Il a expliqué au New York Post que le projet n'était pas encore terminé et que les recherches étaient difficiles, puisqu'il faut que cette technologie soit irréprochable, mais surtout qu'elle ne tire pas trop sur la batterie.



Les scientifiques qui travaillent sans relâche dans ce projet qui pourrait être révolutionnaire pour la sécurité des propriétaires de casques et d'écouteurs fonctionnent à 50/50. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans des bureaux et dès qu'ils avancent sur la technologie, ils passent l'après-midi dans les rues bruyantes de New York pour tester si les nouveautés apportées au système sont réellement efficaces.



Quand cette technologie sera finalisée, elle pourrait être vendue à de grands groupes qui pourraient l'inclure dans leurs écouteurs et casques. Ce qui serait un énorme argument de vente !