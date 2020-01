Elgato 4K60 S : premier boitier d’acquisition pour PlayStation 5 et Xbox Series X

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

La réputation d'Elgato n'est plus à faire au sein du monde du gaming, puisque ces derniers sont des pionniers et des spécialistes dans le streaming grâce à leurs accessoires, dont les boitiers d'acquisition.



Et ces derniers vont encore plus loin, puisqu'ils ont profité du CES 2020 à Las Vegas pour faire la présentation du 4K60 S, notamment compatible avec les prochaines consoles de salon.

Elgato lance le 4K60 S, le boitier d’acquisition pour PlayStation 5 et Xbox Series X

L’Elgato 4K60 S+ est dont le premier boitier d’acquisition annoncé sur le marché, qui sera compatible avec les consoles de salon de Sony et de Microsoft, la PlayStation 5 et la Xbox Series X.



Profitant de la puissance des futures bêtes, il permettra de diffuser et d'enregistrer des flux en 4K à 60 images par seconde en HDR10. Le petit plus, c'est la possibilité d'enregistrer ses parties grâce au port pour carte SD, puis d'appuyer sur un bouton pour démarrer la capture.



Elgato mise également sur le transport en proposant un boitier de 142 x 111 x 32 mm pour 345 grammes, permettant aux streamers de pouvoir enregistrer et diffuser n'importe où, ou presque.



La petite nouveauté d'Elgato, le 4K60 S+, sera commercialisé au prix de 400 dollars.



