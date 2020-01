Maze Machina : le nouveau jeu du créateur de Card Thief arrive le 15/01

Il y a 2 heures

Alban Martin

Arnold Rauers ne va pas tarder à sortir son nouveau jeu mobile avec Maze Machina. Il s'agit d'un titre attendu après les excellents Card Thief et Card Crawl que le développeur allemand a su réalisé de manière originale. En effet, les deux jeux cités utilisent le jeu de cartes "Solitaire" comme base pour en faire des jeux d'exploration de donjons.



Regardez le trailer de Maze Machina :

Maze Machina sortira le 15 janvier

Arnold Rauers alias Tinytouchtales, avait annoncé son futur titre en juin de l'année dernière. Maze Machina s'est encore une fois associé à Max 'Mexer' Fiedler pour les visuels et Oliver Salkic pour la musique, comme ce fut le cas avec Card Crawl et Card Thief. Pour aller plus loin, il a fait évoluer le gameplay en prenant des inspirations chez Threes! et Imbroglio.



Ici, vous jouez une souris qui doit se défaire de labyrinthes mis au point par un grand méchant (loup). Pour cela, il faudra déplacer les cases à la manière de Threes! et faire preuve d'un sens tactique aiguisé sur les plateaux de 16 cases. Chaque case déclenchant une action, que ce soit une attaque de loin (arc), attaque normale (épée), défense (bouclier) ou piège.



Votre objectif sera, bien sûr, d'atteindre la case sortie pour vous sortir des différents puzzles. Reste désormais à patienter jusqu'à la sortie du jeu dans deux jours sur iOS et Android, soit le 15 janvier.

