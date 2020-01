Teamfight Tactics : une arrivée en mars pour la version mobile

Si vous ne le connaissez pas encore, il faut savoir que le jeu Teamfight Tactics est un jeu de combat automatique développé et publié par Riot Games.



Il n'est autre que l'adaptation officielle d'un mode de jeu pour League of Legends qui avait fait, à l'époque, un véritable carton ! Disponible depuis juin 2019 sur Windows et Mac, le petit nouveau aura le droit à sa version mobile.



Aujourd'hui, Dax Andrus (producteur) et Stephen Mortimer (chef de la conception) ont annoncé de nouvelles informations dont la date de sortie pour iOS et Android.

Teamfight Tactics va faire son arrivée en mars

Les nouveautés vont être nombreuses en mars, puisque le set 3 du jeu sera lancé avec notamment l'arrivée d'un "thème futuriste / science-fiction" avec le lancement de la version mobile.



Une version qui devrait être "réellement adaptée à la plateforme" et ce, "dans la plupart des pays". Dans les prochains mois, les joueurs pourront retrouver des de "nouveaux champions et origines", mais également des "refontes d'objets qui vous aideront certainement".



La version mobile n'est pas un port direct et l'équipe a travaillé pour sur une version à part afin que le jeu s'adapte totalement aux écrans tactiles. On a déjà hâte !



