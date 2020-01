Call of Duty Mobile : déjà 180 millions de téléchargements...

Déjà trois mois que l'excellent FPS Call of Duty®: Mobile (v1.0.9, 1,7 Go, iOS 9.0) est sorti sur nos téléphones, amenant ainsi l'univers de la franchise sur l'App Store et le Play Store. Le jeu, très bon, a attiré des milliers de joueurs dans le monde entier et vient, depuis peu, d'afficher une compatibilité avec les manettes.



De plus, les développeurs continuent de tout faire pour fidéliser ces joueurs, en amenant des cartes célèbres et en proposant des évènements. Récemment, c'est le mode Zombies qui s'est invité au sein du jeu, pour le plus grand plaisir des nombreux fans.



Le jeu continue de faire un véritable carton et attirer sans cesse de nouveaux joueurs : au total, le FPS a généré 180 millions de téléchargements...

Call of Duty: Mobile continue son envol

Selon nos confrères de Sensor Tower, spécialistes de l'analyse de l'App Store et du Play Store, le free-to-play d'Activision a donc dépassé la barre des 180 millions de téléchargements.



Ainsi, le FPS se paye le luxe d'être le jeu le plus téléchargé du quatrième trimestre 2019, et le second sur toute l'année, juste derrière un certain PUBG.



En deux mois, le jeu a généré près de 87 millions de dollars.



