Little America plébiscité, Apple signe un accord avec les créateurs

Pas encore disponible mais vu par quelques privilégiés, Little America va prochainement arriver dans le catalogue d’Apple TV+. On vient d’apprendre récemment que la firme californienne a signé avec Lee Eisenberg qui est le co-fondateur de la série.

Un accord qui va amener beaucoup de contenus

Si Apple a signé cet accord, ce n’est pas par hasard. En effet, le co-fondateur de la série s’apprête à lancer sa société « Piece of Work Entertainment », qui aura pour but de créer des contenus exclusifs pour Apple TV+. Ce fonctionnement, Netflix le fait avec d’autres entreprises qui produisent des films et séries, puis l’achète et fait passer cela comme du contenu original !

Nathalie Sandy qui est la productrice de Little America a rejoint la société de Lee Eisenberg en tant que vice-présidente. Avec cette équipe de plusieurs personnes, Apple devrait investir dans les productions Apple TV+ à travers cette société, pour remplir son catalogue.



Little America sera disponible dès le 17 janvier 2020 en France et partout dans le monde où la plateforme de streaming d’Apple est disponible.

Une série qui plait déjà

On vient d’apprendre que la série a été renouvelée pour une seconde saison. Ce qui devient une habitude chez Apple avant la sortie d’une série, comparé à la concurrence qui préfère prendre la température avant d’investir dans une nouvelle saison.

La série racontera une anthologie basée sur les articles d’Epic Magazine qui abordent les immigrés venus aux États-Unis. D’ailleurs, les premiers retours sont dithyrambiques avec un taux de satisfaction de 100% sur Rotten Tomatoes. Il s’agirait de la première série vraiment excellente d’Apple.



