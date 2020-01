Le FBI a déjà débloqué un iPhone 11 Pro grâce à GrayKey

Medhi Naitmazi

Alors que l’affaire entre Apple, la justice et Trump s’enflamme après la demande de déverrouillage des deux iPhone du tueur de Pensacola en Floride, le FBI n’aurait pas tant besoin que cela des services d’Apple. En effet, le bureau aurait déjà réussi à débloquer un iPhone 11 Pro sous iOS 13 en fin d’année dernière, avec l’aide d’un boîtier bien connu : GrayKey.

Apple avait bloqué GrayKey sous iOS 12...

GrayKey est-il plus fort qu’Apple ? C’est ce qu’on se demande quand on apprend que dans une affaire de soustraction à la justice fin 2019, le FBI a réussi à déverrouiller l’iPhone 11 Pro Max de Baris Ali Koch. Cet homme était accusé d’avoir aidé son frère condamné à fuir le pays en lui fournissant ses propres papiers d’identité et en mentant à la police. L’information provient de l’avocat de Baris Ali Koch qui s’est confié à Forbes. Pour lui, l’iPhone était bien verrouillé et le FBI n’a ni obligé Baris Ali Koch à regarder son iPhone pour qu’il se déverrouille avec Face ID, ni obtenu le mot de passe. Tout ceci s’est déroulé en octobre et montre que le FBI avait déjà les moyens de débloquer la sécurité de l’iPhone. D’autant plus que l’affaire est loin d’être aussi grave que celle de Pensacola. Mais alors, pourquoi faire autant de raffut pour les iPhone 5 et iPhone 7 du tireur ?



Pour mémoire, le boîtier GrayKey est développé par Grayshift et aide notamment les forces de l’ordre depuis 2018. Apple avait bloqué son fonctionnement avec iOS 12, mais la firme semble avoir trouvé de nouvelles failles, probablement liée au jailbreak.