Aucune baisse de prix des modems 5G pour mobile en 2020 ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

L'un des composants qui coûtera le plus cher dans les nouveaux iPhone 12 de cette année sera le modem 5G. En effet, les fournisseurs comme Qualcomm ne prévoient pas de proposer des prix "raisonnables" comme le sous-entendait une rumeur qui s'appuyait sur une amélioration des taux de rendement du côté de Samsung. Les coûts de la 5G resteront élevés cette année.

Les composants liés à la 5G vont faire grimper la facture

Il y a quelques jours, plusieurs bruits de couloir sous-entendaient que Samsung s'apprêtait à proposer des modems 5G à des prix inférieurs aux concurrents comme Qualcomm. Mais finalement, il n'y aurait aucun arrangement de cet ordre, loin de là.





Dans la bataille de la 5G, Qualcomm a déjà commercialisé ses puces Snapdragon 765 et 865 en 2019, tout comme MediaTek et ses SoC 5G Dimensity 1000 et 800. Tous les deux sont gravés en 7 nm, ce qui implique un coût de développement relativement élevé. Justement, les fondeurs comme TSMC tournent à plein régime et ne peuvent pas baisser leur prix, pas pour le moment puisqu'ils sont occupés avec les puces A13 d'Apple et HiSilicone de Huawei, elles aussi en 7nm EUV.



Alors que 2020 doit être la première année d'explosion pour ce marché, les deux acteurs principaux sur le marché des modems n'ont pas encore vu la nécessité de baisser les prix. Ils attendent de voir ce les concurrents comme Samsung ou bientôt Apple (qui développe ses propres puces sur base Intel) vont proposer dans un futur plus ou moins proche, et le moment où le marché de la 5G sera aussi dynamique que la 4G actuelle. Le but étant de conserver leur marge le plus longtemps possible avec une sorte d'accord entre Qualcomm et MediaTek.



En 2019, une puce mobile 4G ne représentait que 6 à 9% du coût total d'un téléphone 4G vendu entre 300 et 400 dollars, une part qui grimpait à 15-20% pour un SoC 5G. En 2020, nous allons conserver ses ordres de grandeur.



Pour conclure, il est donc peu probable que les téléphones 5G soient affichés au même prix que leurs homologues 4G, et même chez Apple qui va présenter ses iPhone 12 et iPhone 12 Pro en septembre prochain avec une puce 5G de chez Qualcomm. Si certains analystes penchent pour un prix stagnant du côté de la pomme, d'autres penchent pour une augmentation de 50$, au minimum.



