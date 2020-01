Netflix accueille le studio Ghibli (Mononoké, Totoro, ...) !

Il y a 3 heures

Alban Martin

C'était imminent, Netflix vient d'annoncer l'arrivée des créations animées du studio Ghibli sur la plateforme de streaming. Pas moins de 21 films dont les plus grands comme le Château dans le ciel, Mon voisin Totora, La princesse Mononoké ou encore Kiki la petite sorcière.



Dès le 1er février 2020, les abonnés Netflix vont pouvoir s'immerger dans l'univers inimitable de Isao Takahata et Hayao Miyazaki.

Netflix a arraché les droits à HBO

Alors que HBO Max a obtenu les droits aux USA, Netflix a raflé la mise en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, chose qu'elle vient de confirmer par un tweet.



Les 21 films d'animation de Ghibli seront disponibles avec 28 sous-titres et doublés dans 20 langues, de quoi être rassurés pour vos enfants par exemple.



Par contre, Netflix est un peu vicieux en sortant les animés en trois vagues : 1er février, 1er mars et 1 er avril. Voici le programme, avec malheureusement un absent de marque avec La tortue rouge qui date de 2016.

1er février 2020 :

Le Chateau dans le ciel (1986)

Mon Voisin Totoro (1988)

Kiki la petite sorcière (1989)

Souvenir goutte à goutte (1991)

Porco Rosso (1992)

Je peux entendre l’océan (1993)

Les Contes de Terremer (2006)

1er mars 2020 :

Nausicaä de la vallée du vent (1984)

Princesse Mononoké (1997)

Mes voisins les Yamada (1999)

Le Voyage de Chihiro (2001)

Le Royaume des chats (2002)

Arrietty, le petit monde des chapardeurs (2010)

Le Conte de la princesse Kaguya (2013)

1er avril 2020 :