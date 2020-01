Taxe GAFA : Emmanuel Macron n'appliquera pas de taxe numérique sur Apple

Julien Russo

D'un côté on a ce qui disent que le gouvernement français s'est dégonflé suite aux menaces de Donald Trump après que la taxe GAFA ait été annoncée, de l'autre, il y a ceux qui diront qu'il est n'est pas choquant que les grandes entreprises qui génèrent des emplois et investissent en France ne soient pas taxées. Quoi qu'il en soit, le fameux impôt qui avait fait tant polémique a officiellement été reporté suite à un récent accord entre les présidents Trump et Macron.

La guerre a été reportée

La taxe GAFA qui avait été dévoilée au monde entier courant le mois de décembre 2018 a été reportée. Suite aux multiples entretiens entre les deux présidents à ce sujet, le président Macron a accepté de suspendre temporairement cet impôt qui consistait à taxer de 3% les ventes effectuées en France.

Étaient visées toutes les grandes entreprises faisant un chiffre d'affaires important sur notre territoire. Facebook, Apple, Amazon, Google... étaient les premiers concernés.

Cependant, il y a une condition à cette suspension ! Il faut que la Maison Blanche trouve rapidement une solution, puisque les menaces de taxer les produits importés de France ne sont pas tolérables.

Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a préféré ne pas entrer dans les détails de cette soudaine décision plus d'un an après l'annonce de la mise en place prochaine de cette taxe. Il a expliqué que les détails étaient trop compliqués.



Il faut dire que la taxe GAFA a lancé une polémique de grande ampleur dans les médias américains et a créé un gros conflit économique entre la France et les États-Unis.



Du côté de la Maison Blanche, on est évidemment satisfait que la France revienne sur cette décision qui avait été un choc pour les entreprises américaines. Cependant, le gouvernement Trump est conscient que cette histoire n'est pas terminée et a déclaré qu'il était "important de mener à bien des discussions couronnées de succès".



