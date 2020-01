Tesla Cybertruck : le coup de génie d'Elon Musk

Guillaume Gabriel

Bien qu'embarquant un design particulier, très particulier, le Tesla Cybertruck fait parler de lui, et continue à vendre... Au-delà de son apparence, il semblerait que la commercialisation de ce véhicule soit un véritable coup de génie de la part de la firme d'Elon Musk.



En effet, le rapport d'un consultant automobile laisse entrevoir que le pick-up pourrait devenir la voiture la plus rentable de la firme, et ce, grâce à des choix judicieux.

Le Tesla Cybertruck, futur carton pour Elon Musk ?

Le Cybertruck de Tesla a été pointé du doigt lors de sa présentation surprise, notamment grâce à un fail lors de la conférence, mais également grâce à son design très osé.



Le consultant automobile Sandy Munro parle du véhicule comme d'un véritable coup de maître point de vue rentabilité, à commencer par son habillage qui n'est autre que son exosquelette avec l'utilisation d'acier inoxydable pour carrosserie. On parle juste de panneaux soudés entre eux, qui donnent l'ensemble du véhicule.



Ainsi, pas de quoi s'embêter avec de la peinture, ce qui fait économiser un petit paquet d'argent lors de la fabrication du pick-up. Quand Ford dépense 210 millions de dollars pour produire 50 000 Ford F-150, Tesla n'en dépense que 30 millions pour son Cybertruck.



