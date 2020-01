Apple répond officiellement à l'UE sur le chargeur unique

Il faut l'avouer, c'est assez mal parti pour trouver une solution à ce "chargeur unique". Il reste peu probable que cela arrive cette année et les années qui suivent. Pour rappel, le port Lightning est intégré sur les iPhone et autres produits Apple depuis 2012 , il a initialement été lancé sur l'iPhone 5 en grand successeur de la vieille connectique à 30 broches. Le Lightning est aujourd'hui en 2020 parfaitement intégré à l'écosystème d'Apple. Apple a envoyé un message direct à l'UE dans sa déclaration : "nous espérons que la Commission continuera à rechercher une solution qui ne limite pas la capacité d'innovation de l'industrie".

C'est à travers le Financial Times que la firme de Cupertino a tenu à répondre aux récentes demandes de l'Union européenne sur le chargeur unique. Dévoilée la semaine dernière, cette nouvelle avait fait grand bruit. Cependant, elle n'aurait pas du tout visé Apple, qui se sent malgré tout concerné par cette demande.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.