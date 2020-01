Apple Store : Apple met en place des coins Apple Arcade

Il y a 4 heures

William Teixeira

Apple propose désormais des coins Apple Arcade dans ses boutiques physiques. La firme californienne met en avant les derniers jeux du catalogue qui compte désormais plus de 100 jeux exclusifs et seulement accessibles par abonnement.

À la découverte du service Apple Arcade

Apple Arcade c’est le nouveau service de jeu que propose la firme depuis la rentrée 2019. Disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac au tarif unique de 4,99€/mois, Apple Arcade rencontre un certain succès principalement chez les jeunes grâce à sa diversité des thématiques de jeux.

Pour propulser son service à des sommets et toucher un plus large public, Apple vient de lancer dans ses Apple Store les « espaces Apple Arcade ». Le principe est simple, il s’agit clairement de divertir sa clientèle et de faire découvrir à la fois les jeux exclusifs du service, mais également les appareils Apple.



Dans cet espace Apple Arcade on retrouve un logo coloré sur un fond noir, des iPad accrochés sur le mur avec des extraits des jeux tendances, mais surtout et principalement des iPhone, iPad et Mac !

Au-delà des appareils Apple, la firme de Cupertino a également mis en place des casques Beats Solo Pro et des manettes de jeux compatibles avec iOS 13 - celle de la Xbox en l'occurrence - pour que les clients puissent jouer aux jeux Apple Arcade avec ces accessoires.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, les Apple TV 4K sont posées en haut à gauche avec à côté la Siri Remote.



Grâce à ses « coins Apple Arcade », la firme de Cupertino espère amplifier les souscriptions à son service.



