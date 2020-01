Apple TV+ : Un chef professionnel pour transmettre des "émotions" grâce aux plats de la série Servant

Il y a 3 heures

Julien Russo

Que ça soit une série sur Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Vidéo... Chaque scène est minutieusement travaillée pour déclencher une addiction et un intérêt particulier chez le téléspectateur. Dans une vidéo "Behind the Scenes", on peut découvrir quelque chose d'assez d'inattendus...

La nourriture pour évoquer des émotions

Il y a tout type de techniques pour déclencher des émotions chez un téléspectateur. Vous pouvez facilement provoquer le rire, la tristesse, la gêne, la surprise... Les équipes de vos séries préférées savent en général bien gérer cela.



Dans la majorité des cas, les émotions se provoquent grâce aux talents des acteurs, aux textes ou à l'environnement des scènes.

Cependant, dans l'équipe de la série "Servant" sur Apple TV+, on a pensé à quelque chose d'assez surprenant, il s'agit de la nourriture ! En effet, Apple aurait accepté d'attribuer un budget spécial pour profiter des services d'un chef professionnel qui était présent pendant les journées de tournages.

Au premier vu d'oeil, ce plat parait banal, mais en réalité à travers les couleurs, la disposition des aliments dans l'assiette, il peut faciliter les émotions chez les téléspectateurs. Dans la vidéo "Behind the Scenes", M. Shyamalan et le créateur de l'émission Tony Basgallop expliquent l'importance des plats que mangent les acteurs dans la série.



En plus de la participation du chef professionnel, on découvre également que l'acteur Toby Kebbell qui a le rôle de Sean dans la série est également aux côtés du chef, puisqu'il a une affection toute particulière pour la cuisine depuis qu'il est jeune.



Servant est disponible dans sa totalité sur Apple TV+. La série est renouvelée pour une deuxième saison, qui devrait probablement être mise en ligne dans le catalogue à partir de la fin de l'année.

