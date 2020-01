Le nouveau Tetris déjà disponible sur l'App Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

C'est ce qu'on appelle avoir du répondant... Alors qu'hier, nous vous annoncions la fin prochaine des jeux Tetris signés Electronic Arts, faute à un renouvellement de licence, il se trouve que son grand remplaçant fait déjà son arrivée sur l'App Store.



En effet, le jeu Tetris® (v1.0.0, 325 Mo, iOS 11.0) était déjà disponible depuis quelques heures sur le Play Store, avant de se voir ouvrir la porte de la boutique d'Apple.



Développé par N3TWORK Inc. (qui a créé Tetris Royale), le jeu propose donc de replonger dans l'univers du célèbre casse-tête qui, des années après, continue d'être populaire auprès des joueurs.

Quand on parle de Tetris, on parle de l'un des jeux électroniques les plus populaires de tous les temps avec des centaines de millions de joueurs dans le monde.



Les développeurs de N3TWORK Inc. profitent donc de la fin du partenariat entre la licence et Electronic Arts pour délivrer sa revisite du grand classique ! "Aussi facile à apprendre qu'addictif, il divertira les professionnels occasionnels et chevronnés pendant des heures".



On retrouve ainsi :

Gameplay traditionnel - Mettez vos compétences Tetris à l'épreuve. Des lignes claires et un score GRAND!

Commandes tactiles intuitives - Placez et faites pivoter les tétriminos avec facilité et précision

Jeu hors ligne - Jouez à Tetris à tout moment, n'importe où

Thèmes et avatars - Montrez votre style Tetris avec plus de 5 thèmes et 50 avatars au choix

Les développeurs annoncent également des modes multijoueurs dans le futur !

Télécharger le jeu gratuit Tetris®