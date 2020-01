Un accord Broadcom / Apple à 15 milliards pour les puces sans fil

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Le fabricant de puces Broadcom a annoncé avoir conclu deux accords pluriannuels avec Apple pour fournir des «composants et modules sans fil hautes performances». Ces puces seront utilisées dans les produits Apple pendant les trois ans et demi à venir, soit jusqu’en 2023.

Trois accords en cours avec Broadcom

Broadcom explique que ces deux nouveaux contrats s'ajoutent à un accord existant avec Apple, conclu en juin de l'année dernière. Ce dernier couvre certains composants et modules RF (radiofréquence), et les deux nouveaux accords annoncés aujourd'hui élargissent encore la relation entre Broadcom et Apple. Si ce n’est pas détaillé dans la déclaration officielle, il est assez logique de penser que les deux contrats de 2020 portent sur le Bluetooth et le WiFi, les autres spécialités de Broadcom.



Broadcom estime que les deux nouveaux accords (les «SOW 2020»), combinés à l'accord de 2019, généreront des revenus futurs totaux totaux d'environ 15 milliards de dollars. Les deals s'appliquent tous aux produits Apple lancés au cours de la période de trois ans et demi commençant en janvier 2020. Cela signifie que le partenaire d’Apple sera un contributeur fort pour les prochains iPhone et iPad. Pour mémoire, nous attendons un nouvel iPhone SE pour mars, puis un nouvel iPad Pro 2020 et des iPhone 12 à la rentrée.



Rappelons également qu’en décembre, une rumeur courrait que Broadcom envisageait une vente de son activité de puces sans fil RF, certains analystes prédisant qu'Apple pourrait être un prétendant potentiel.



Et pour information, Apple est déjà un client majeur de Broadcom, représentant environ 25% du chiffre d'affaires net de la firme en 2018. Cette annonce devrait lui permettre d’assurer l’avenir avec un carnet de commandes plein.



