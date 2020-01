Plague Inc cartone grâce au coronavirus

Plague Inc fait partie de nos jeux préférés. Depuis huit ans, il truste le top 10 de l'App Store, comme nous le rappelions encore en 2018. Mais le jeu qui proposait de mettre en place une maladie épidémique et de décimer la planète à coup de décisions stratégiques, rencontre un succès fulgurant en Chine depuis le 22 janvier. Cela coincide avec l'épidémie du coronavirus...

Plague Inc : un jeu détourné par certains ?

L’épidémie du coronavirus sévit depuis mi-janvier en Chine et la BBC a relevé une chose étrange sur l’App Store chinois. Depuis le 22 janvier, le jeu vidéo Plague Inc est devenu numéro un des ventes. Alors que certains pensent qu’il s’agit d’une conséquence indirecte de la censure qui a pour but d’éviter d’alarmer la population et le monde entier, il parait logique qu’une partie de la population l’utilise pour tenter de comprendre comment se propage la maladie et par quel biais elle peut toucher tout ou partie du monde.



Tout cela a poussé son développeur, James Vaughan à expliquer que « Plague Inc est un jeu vidéo, pas un modèle scientifique ». Même si il ne cache pas qu’il ait « spécifiquement conçu le jeu pour qu’il soit réaliste et informatif ».

Pour mémoire, le but du jeu est de mettre au point une maladie infectieuse afin de contaminer et éliminer toute la population. Nous l’avions trouvé très bien pensé - cf test Plague Inc - et visiblement il plait toujours autant,



Voilà donc un moyen original de sensibiliser les gens sur l’épidémiologie, même si le développeur recommande toujours de s’informer auprès des autorités sanitaires locales et mondiales.

