Apple souhaite ouvrir son application Santé aux États-Unis

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

On en parlait déjà à l'époque, voilà qui pourrait devenir officiel : Apple souhaite une meilleure communication sur la santé des patients, en passant notamment par une ouverture de son application Santé aux États-Unis.



Pour quel but ? Tout simplement pouvoir offrir la possibilité aux organismes de santé, hôpitaux et médecins de pouvoir piocher des données présentes sur leurs appareils iOS ou watchOS.



L'inverse serait également possible, les patients pouvant entrer des informations provenant d'un tiers.

Bientôt une ouverture de l'application Santé pour les organismes ?

C'est suite à une proposition du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis que l'idée est devenue plausible : une réunion organisée par la Carin Alliance va avoir lieu aujourd'hui. Le but ? Offrir une plus grande ouverture des données médicales, notamment celles présentes sur les appareils technologiques qui permettent de plus en plus de choses dans le domaine.



Apple sera présent par téléphone par le biais de Ricky Bloomfield, membre de l'équipe Santé, afin d'appuyer la mise en place de ce nouveau processus. Ainsi, les données de santé pourraient être transportées et transférées d'une nouvelle façon, de sorte à les avoir toujours dans la poche.



Cette nouvelle réforme mettrait fin au système archaïque de données sur CD ou par papier...



Source

Télécharger l'app gratuite Apple Research