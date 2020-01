Hearthstone : Blizzard travaillait sur une version en réalité virtuelle

Guillaume Gabriel

Que ça aurait eu de la gueule ! Nous apprenons aujourd'hui que le célèbre studio Blizzard travaillait sur une version très spéciale de son jeu de cartes Hearthstone (v16.2.39832, 1,9 Go, iOS 9.0). En effet, un prototype était en cours de développement, permettant de jouer en réalité virtuelle de sa poule aux oeufs d'or.



Un succès toujours plus fou pour le jeu, qui continue de se mettre à jour pour apporter de nouvelles cartes et des aventures toujours plus nombreuses.

Blizzard travaillait sur une version en réalité virtuelle d'Hearthstone

C'est suite à une question posée par nos confrères de PowerUp-Gaming que Dave Kosak, narrative designer, a lâché l'information. Il révèle qu'une version limitée a été publiée en interne, lors d'un marathon de programmation annuel baptisé "Free Your Mind". Ce sont deux employés qui ont mis en place une version en réalité virtuelle du jeu Hearthstone, présentant ainsi un concept intéressant.



Hélas, la direction a préféré ne pas donner suite, estimant que les joueurs préféraient jouer via leurs mobiles que de se servir d'un casque sur la tête.

Ils ont en fait prototypé une version VR de Hearthstone à cette époque. Vous pouviez marcher dans la taverne et vous assoir à une table pour faire une partie avec quelqu'un. Ils n'avaient que deux semaines, donc leur réalisation ne permettait que de lancer des cartes sur la table ou même retourner la table !

Source

