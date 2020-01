Sky: Children of the Light lance la saison du Rythme

Il y a 3 heures

Alban Martin

Sky: Children of the Light a reçu une mise à jour attendue ce week-end avec la sortie de la nouvelle saison du Rythme. Après l'Appartenance, voici donc le deuxième DLC qui permet d'ajouter du contenu et donc de l'intérêt. Pendant la bêta, cette saison s'appelait logiquement saison d'hiver.



Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est Sky, il s'agit d'une aventure unique dans un royaume en perdition. Vous jouez un enfant de la lumière qui veut récupérer les étoiles perdues de sa constellation et redonner espoir à tout un peuple. Sky est une aventure onirique et paisible qui est difficile à décrire en quelques mots mais immanquable. Pour parfaire le tableau, vous pouvez vous alliez avec d'autres joueurs pour réaliser certains défis. Lisez notre test pour en savoir plus.

Sky: Children of the Light : nouvelle saison du Rythme

Cette fois, c'est la saison du Rythme qui vous attend et qui durera 10 semaines. En plein coeur de l'hiver, les développeurs ont imaginé une troupe animée d’esprits avec une nouvelle tenue, de nouvelles expressions et de nouveaux instruments à déverrouiller.



Depuis c​​​​​e week-end, la troupe d'artistes itinérants est donc arrivée dans le royaume du Ciel. Les esprits sont dispersés à travers les terres et ont besoin de votre aide.



Voici la vidéo de présentation de la nouvelle saison :

Veuillez noter que ceux qui ont déjà acheté le Winter Adventure Adventure Pass ou le Winter Musician’s Pack recevront automatiquement le Season of Rhythm Adventure Pass gratuitement. Cependant, cela n'inclura pas les 20 bougies saisonnières bonus. Les objets obtenus précédemment apparaîtront comme déjà collectés dans les arbres d'amitié des Esprits saisonniers.



Voici les nouveaux contenus :

Quatre nouveaux pantalons (1 jamais vu auparavant)

Deux nouvelles capes

Trois nouvelles partitions

Quatre nouveaux masques (1 jamais vu auparavant)

Quatre nouvelles coiffures (1 jamais vue auparavant)

Deux nouveaux instruments (1 jamais vu auparavant)

Six nouvelles expressions

Nouveau pendentif saisonnier

Deux cadeaux ultimes

Télécharger le jeu gratuit Sky: Children of the Light