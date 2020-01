Apple TV+ se paye le docu "Boys State" de Laurene Powell Jobs

Il y a 41 min

Alban Martin

Réagir

Après Beastie Boys Story, le prochain documentaire d'Apple TV+ s'appelle Boys State. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal puisque le docu sur l'adolescence américaine a été plébiscité lors de la présentation au festival de Sundance 2020 qui se déroule en ce moment.

© jessemoss.com

Un documentaire à 12 millions de dollars

Réalisé par Jesse Moss et Amanda McBaine, le long-métrage a été considéré comme le "American Factory" de cette année.

Apple et la société A24 ont acquis les droits mondiaux sur le documentaire Boys State, une histoire politique de passage à l'âge adulte qui examine la santé de la démocratie américaine. Une source indique que l'accord s'est conclu à hauteur de 12 millions de dollars, ce qui représente la plus grande vente de documentaire jamais réalisée dans un festival. A24 sortira le film en salles et Apple se chargera de la diffusion sur sa plateforme de streaming.



Le record précédent de la plus grande vente de documentaires à Sundance était Knock Down the House en 2019, qui s'est vendu à 10 millions de dollars. Des sources affirment que Netflix et Hulu faisaient également une offre de 12 millions de dollars.



Pour information, Boys State raconte une expérience inhabituelle : 1 000 garçons de 17 ans de tout l'État du Texas se réunissent pour fonder un gouvernement représentatif. Des idéaux ambitieux entrent en collision avec des personnalités sournoises tandis que quatre garçons d'horizons divers et de vues politiques divergeantes surmontent les défis de l'organisation de partis politiques.



Boys State a fait sa première mondiale vendredi au Library Center Theatre de Park City et a reçu une véritable ovation.



"Ce fut une expérience incroyable de voir le public tomber amoureux de Boys State à Sundance", ont déclaré Moss et McBaine lundi dans un communiqué. "Avec Concordia Studio, nous sommes ravis de nous associer à deux sociétés incroyables, Apple et A24, qui aideront présenter Boys State à des publics du monde entier. »



Pour information, Jesse Moss a déjà réalisé plusieurs films et séries pour Netflix, la dernière en date étant "The Family".